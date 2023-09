Soirée côtes de boeuf Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Jean-Ligoure Soirée côtes de boeuf Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure, 20 octobre 2023, Saint-Jean-Ligoure. Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne Soirée repas sur réservation..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Bistrot Saint-Jean place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Evening meal on reservation. Cena previa concertación. Abendmahlzeit auf Reservierung. Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Jean-Ligoure Autres Lieu Bistrot Saint-Jean Adresse Bistrot Saint-Jean place du 8 mai 1945 Ville Saint-Jean-Ligoure Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure latitude longitude 45.6886298;1.30993569

Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-ligoure/