Fête de l’huître et de la sardine Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Jean-Ligoure Fête de l’huître et de la sardine Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure, 1 octobre 2023, Saint-Jean-Ligoure. Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne 1ere édition de la fête de l’huître et de la sardine. Sur réservation..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 15:00:00. .

Bistrot Saint-Jean place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



1st edition of the oyster and sardine festival. Reservations required. 1ª edición del festival de la ostra y la sardina. Reserva obligatoria. 1. Ausgabe des Austern- und Sardinenfestes. Mit Reservierung. Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Jean-Ligoure Autres Lieu Bistrot Saint-Jean Adresse Bistrot Saint-Jean place du 8 mai 1945 Ville Saint-Jean-Ligoure Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure latitude longitude 45.6886298;1.30993569

Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-ligoure/