Flash Tattoo Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure, 20 septembre 2023, Saint-Jean-Ligoure.

Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne

Vous en rêvez mais n’avez pas encore osé ? Vous avez déjà osé et en rêvez encore ? Marte Kaduk Tatoo et Tony Da Rocha, tatoueurs professionnels, s’associent pour vous proposer une session flash tattoo (gagné)..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 20:00:00. .

Bistrot Saint-Jean place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Do you dream about it but haven’t dared yet? Already dared but still dreaming of it? Professional tattoo artists Marte Kaduk Tatoo and Tony Da Rocha have teamed up to offer you a tattoo flash session (won).

¿Sueña con ello pero aún no se ha atrevido? ¿Ya te has atrevido pero sigues soñando con ello? Marte Kaduk Tatoo y Tony Da Rocha, artistas profesionales del tatuaje, unen sus fuerzas para ofrecerte una sesión flash de tatuaje (ganada).

Sie träumen davon, haben sich aber noch nicht getraut? Sie haben es schon gewagt und träumen immer noch davon? Marte Kaduk Tatoo und Tony Da Rocha, professionelle Tätowierer, haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen eine Tattoo-Flash-Session anzubieten (gewonnen).

