Bistrot Saint-Jean – Karaoké live

2023-03-17 – 2023-03-17

Réservations obligatoire. PAF : 5 €. 18 ans et +. Informations : Bistrot Saint-Jean au 05 87 50 30 89

Quand les deux plus grands groupes creusois de l’univers se réunissent pour offrir au public le plus grand karaoké live de l’histoire du monde moderne… Vlad et American do it better fusionnent dans la joie et l’amour de la pop universelle pour proposer au public pas moins de 40 morceaux à venir chanter sur scène avec l’orchestre.

Ne manquez pas l’Happy hour de la Saint Patrick avant le karaoké live.

