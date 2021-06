Soumaintrain Soumaintrain Bistrot nomade Soumaintrain Soumaintrain Catégories d’évènement: Soumaintrain

Yonne

Bistrot nomade Soumaintrain, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Soumaintrain. Bistrot nomade 2021-07-23 09:00:00 – 2021-07-23 22:30:00

Soumaintrain Yonne Soumaintrain EUR Avec le groupe TOP RIVIERA, variétés françaises et créoles. Petite restauration sur place. Avec le groupe TOP RIVIERA, variétés françaises et créoles. Petite restauration sur place.

Détails Catégories d’évènement: Soumaintrain, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Soumaintrain Adresse Ville Soumaintrain lieuville 48.02071#3.82703