Yonne

Bistrot nomade Lasson, 20 août 2021-20 août 2021, Lasson. Bistrot nomade 2021-08-20 – 2021-08-20 Grande Rue Cour de la mairie

Lasson Yonne Lasson EUR Avec le groupe ANNEES 60, variétés françaises et étrangères des années 60 à 70. Restauration sur place.

Détails Catégories d’évènement: Lasson, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Lasson Adresse Grande Rue Cour de la mairie Ville Lasson lieuville 48.05935#3.81529