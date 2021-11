Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Bistrot Mémoire Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Bistrot Mémoire Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 21 décembre 2017, Nevers. Bistrot Mémoire

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le jeudi 21 décembre 2017 à 14:00

Entrée libre jeudi 21 décembre, de 14h à 16h Médiathèque Jean Jaurès, Un « Bistrot Mémoire » est un lieu d’accueil et d’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées, ainsi que de leurs proches aidants. Ce temps d’accueil et d’accompagnement est organisé chaque semaine, dans un lieu public, ouvert à tous. Ce temps d’accueil est organisé une fois par mois, le jeudi, à la Médiathèque Jean Jaurès. Renseignements : Plateforme d’accompagnement et de répit CCAS – 5 rue de la basilique – 58000 NEVERS tel : 03 86 71 80 11 en collaboration avec l’Union Nationale des Bistrots Mémoires

Entrée libre

Débat-Discussion autour des maladies de la mémoire Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-12-21T14:00:00 2017-12-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers