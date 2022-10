Une heure avec… Jérôme Dubois Bistrot méjanes Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Une heure avec… Jérôme Dubois Bistrot méjanes, 21 octobre 2022, Aix-en-Provence. Une heure avec… Jérôme Dubois Vendredi 21 octobre, 18h00 Bistrot méjanes Journées nationales de l’architecture Bistrot méjanes All. Jean de la fontaine, 13090 Aix-en-Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur RENCONTRE EN PRÉSENCE DE JÉRÔME DUBOIS UNE PROPOSITION DES RENCONTRES DU 9E ART Une heure avec… Jérôme Dubois Les Rencontres du 9e art invitent l’auteur de bande dessinée Jérôme Dubois pour une exposition à la Galerie Lieu 9 / Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, CITÉVILLE / CITÉRUINE. Deux espaces-temps se superposent dans des mondes urbains imaginaires où la violence de notre quotidien est révélée par l’absurde. CitéVille grince sous la dent, décortiquant par l’hyperbole la barbarie de nos sociétés. CitéRuine propose un univers parallèle dans lequel la métropole est à l’abandon. Jérôme Dubois s’entretient avec Serge Darpeix, directeur artistique des Rencontres du 9e art.

