Une heure avec… Serge Darpeix et Pascal Clément Bistrot méjanes, 20 octobre 2022, Aix-en-Provence. Une heure avec… Serge Darpeix et Pascal Clément Jeudi 20 octobre, 18h00 Bistrot méjanes Journées nationales de l’architecture Bistrot méjanes All. Jean de la fontaine, 13090 Aix-en-Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur RENCONTRE EN PRÉSENCE DE SERGE DARPEIX, DIRECTEUR ARTISTIQUE DES RENCONTRES DU 9E ART ET PASCAL CLÉMENT, URBANISTE Une heure avec… Serge Darpeix et Pascal Clément Les Rencontres du 9e art ont invité 5 auteurs à s’immerger pendant deux semaines dans le quartier d’Encagnane, où s’engage un important programme de rénovation urbaine. Les artistes sont allés à la rencontre des habitants, de leur quotidien, de leur cadre de vie et de leur histoire. Ils écoutent et se familiarisent avec avec la vie du lieu et son devenir. Ils se baladent sur le chantier avec les ouvriers, se posent au marché de la grand-place et partagent un café dans les jardins pour dessiner avec les habitants. Ils vivent la mutation d’un quartier qui s’ouvre sur le futur et aime raconter son histoire. À l’issue de cette expérience, les artistes ont édité un journal, tabloïd grand format. Une édition spéciale tout en couleurs, un journal de 32 pages édité à 10.000 exemplaires et diffusé gratuitement dans le quartier et au-delà. Un journal qui raconte quelque chose d’Encagnane. Un objet qui fait trace et dans lequel les habitants se retrouvent. Un objet qui fait lien et constitue le début d’une nouvelle histoire.

