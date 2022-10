Une heure avec… Anne Jarrigeon et Lucinda Groueff Bistrot méjanes Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Une heure avec… Anne Jarrigeon et Lucinda Groueff Bistrot méjanes, 19 octobre 2022, Aix-en-Provence. Une heure avec… Anne Jarrigeon et Lucinda Groueff Mercredi 19 octobre, 18h00 Bistrot méjanes Journées nationales de l’architecture Bistrot méjanes All. Jean de la fontaine, 13090 Aix-en-Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur RENCONTRE EN PRÉSENCE DE ANNE JARRIGEON, ANTHROPOLOGUE CINÉASTE ET LUCINDA GROUEFF, ARCHITECTE URBANISTE VIDÉASTE Une heure avec… Anne Jarrigeon et Lucinda Groueff En mars 2020, dirigé par Anne Jarrigeon, Cécile Cuny et Alexa Färber, parait l’ouvrage L’urbain par l’image. Il réunit différentes contributions sur ce qui relie arts visuels et sciences humaines et sociales sur la question de l’urbain. Cette proximité repose sur des affinités théoriques et concrètes, expérimentées lors de collaborations entre artistes et chercheur.e.s. Si cette histoire est riche d’expériences et de coopérations, elle pose pour autant un certain de nombre de questions. Le livre revient sur un certain nombre « d’oeuvres communes », en entrant dans leur fabrique de ce « travailler ensemble ». (Créaphis éditions – mars 2020)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T18:00:00+02:00

2022-10-19T19:30:00+02:00 S. Zaubitzer

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Bistrot méjanes Adresse All. Jean de la fontaine, 13090 Aix-en-Provence Cuques Ville Aix-en-Provence lieuville Bistrot méjanes Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Bistrot méjanes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Une heure avec… Anne Jarrigeon et Lucinda Groueff Bistrot méjanes 2022-10-19 was last modified: by Une heure avec… Anne Jarrigeon et Lucinda Groueff Bistrot méjanes Bistrot méjanes 19 octobre 2022 aix en provence Bistrot méjanes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône