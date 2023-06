PODIUM PARIS : CHŒUR GAY DE VARIÉTÉ Bistrot Les Rêveuses Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris PODIUM PARIS : CHŒUR GAY DE VARIÉTÉ Bistrot Les Rêveuses Paris, 21 juin 2023, Paris. PODIUM PARIS : CHŒUR GAY DE VARIÉTÉ Mercredi 21 juin, 20h00 Bistrot Les Rêveuses Venez découvrir des extraits de notre nouveau spectacle 2023 « Au temps pour toi » que nous jouerons les 10 et 11 juillet à la MPAA St Germain. De l’humour, de la fantaisie, de l’émotion, au son des Weather Girls, de Stromae, Madonna, Mylène Farmer, Jenifer, Michel Jonasz ou Brigitte Fontaine. Bistrot Les Rêveuses 15 Rue Saint-Blaise, Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France [{« link »: « https://www.podiumparis.fr/nouveau-spectacle-2023-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©podiumparis

