Projection : Yann-Fañch Kemener : Passer en chantant Bistrot les Orties, Le Tréhou Le Tréhou Catégories d’Évènement: Finistère

Le Tréhou Projection : Yann-Fañch Kemener : Passer en chantant Bistrot les Orties, Le Tréhou Le Tréhou, 17 novembre 2023, Le Tréhou. Projection : Yann-Fañch Kemener : Passer en chantant Vendredi 17 novembre, 20h00 Bistrot les Orties, Le Tréhou Prix libre Mizvezh an teulfilmoù – Mois du film documentaire Yann-Fañch Kemener, PASSER EN CHANTANT

Ronan HIRRIEN

(France Télévisions/2018/52’)

Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant et à la langue bretonne. C’est l’une des voix les plus connues en Bretagne. Après 45 ans de carrière, il nous raconte son parcours exceptionnel dans un documentaire émouvant réalisé par Ronan Hirrien.

Après la diffusion, la soirée continue en chanson !

Vendredi 17 novembre

20h

Les Orties – Le Tréhou

Prix Libre

En partenariat avec :

la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau Daoulaz, le département du Finistère, la région Bretagne Bistrot les Orties, Le Tréhou 1 Route du Moulin du Pont 29450 Le Tréhou Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Le Tréhou Autres Lieu Bistrot les Orties, Le Tréhou Adresse 1 Route du Moulin du Pont 29450 Le Tréhou Ville Le Tréhou Departement Finistère Lieu Ville Bistrot les Orties, Le Tréhou Le Tréhou latitude longitude 48.39401;-4.132122

Bistrot les Orties, Le Tréhou Le Tréhou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le trehou/