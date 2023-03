Àr ar prim ! Contes / improvisations chez Victoria Bistrot le Victoria Lounge, Auray Auray Catégories d’Évènement: Auray

Àr ar prim ! Contes / improvisations chez Victoria Bistrot le Victoria Lounge, Auray, 31 mars 2023, Auray. Àr ar prim ! Contes / improvisations chez Victoria Vendredi 31 mars, 19h00 Bistrot le Victoria Lounge, Auray Gratuit Quelques conteurs réunis autour de la table ; dans un sac noir, des objets secrets, inattendus, tirés au sort. Chaque conteur devra faire preuve d’habileté et d’imagination pour construire son récit à partir de l’objet mystère.

Surprises et fous rires garantis ! Bistrot le Victoria Lounge, Auray 1 Rue Pierre et Marie Curie, 56400 Auray

