Création collective de lecture spectacle Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’Évènement: Arras-en-Lavedan

Seine-et-Marne

Création collective de lecture spectacle Bistrot Le Kairn, 24 mars 2023, Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan. Création collective de lecture spectacle EUR ARRAS-EN-LAVEDAN Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Seine-et-Marne Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

2023-03-24 – 2023-05-27

Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan

Seine-et-Marne Arras-en-Lavedan . EUR 120 Composez un texte, Lisez à haute voix, Expérimentez la scène

La Diagonale propose une création collective de lecture spectacle sous la direction de Françoise Pauly et Laurence Laburthe

Aux creux des montagnes du Val d’Azun, sous les toits du Kairn, composez vos propres textes. Mettez-les en voix et déclamez-les devant le public d’Eldorando, festival pyrénéen de la randonnée et de la scène nationale, le Parvis.

Cet atelier dure plusieurs séances pendant deux mois.

RDV pour une marche dans le village d’Arrens et ses alentours le 24 mars, puis tous les lundis hors vacances scolaires.

La restitution est le 27 mai.

Tarif : 120 € renseignements : 06 62 40 70 38 ou ciediagonale@gmail.com lekairn@gmail.com +33 5 62 42 10 63 http://www.lekairn.fr/ Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Arras-en-Lavedan, Seine-et-Marne Autres Lieu Arras-en-Lavedan Adresse Arras-en-Lavedan Seine-et-Marne Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Ville Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Departement Seine-et-Marne Tarif EUR Lieu Ville Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Création collective de lecture spectacle Bistrot Le Kairn 2023-03-24 was last modified: by Création collective de lecture spectacle Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan 24 mars 2023 Arras-en-Lavedan ARRAS-EN-LAVEDAN Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Seine-et-Marne Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Seine-et-Marne

Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Seine-et-Marne