Ille-et-Vilaine Jeux de société, cartes… Des bénévoles sympas pour expliquer les règles, un lieu agréable où consommer éthique et local, et plein de super jeux de la ludothèque de Coësmes. «Bistrot jeux» c’est pour tous, et c’est gratuit au Bistrot Lab’ contact@bistrotlab.fr +33 6 40 65 01 79 http://www.bistrotlab.fr/ Coësmes

