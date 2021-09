Bistrot-Galerie Saint-Satur, 25 septembre 2021, Saint-Satur.

Saint-Satur Cher Saint-Satur

Le week-end des 25 et 26 septembre 2021, de 10h à 19h, “amag’ART-le Café de l’Union” tentera une nouvelle expérience en se transformant en “Bistrot-Galerie”. Joe Neill, sculpture et dessin numérique – François Schwoebel, sculpteur – Jacques Lacroix, peinture et collage – Regina Sigmaringa, céramique, et Pierre Mérat, photographie, exposeront quelques pièces à découvrir ou à redécouvrir.

+33 6 74 68 32 48

Café de l’Union

