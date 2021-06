Paris Église Notre-Dame de l'Assomption des Buttes Chaumont Paris Bistrot éphémère Église Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont Paris Catégorie d’évènement: Paris

Boire un verre, rencontrer les habitants du quartier, discuter, lire, jouer (Réservé aux adultes) sur la place de l’église, tous les jeudis de l’été de 19h30 à 21h00 Église Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont 80 Rue de Meaux, 75019 Paris Paris Paris

2021-07-08T19:30:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-15T19:30:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T21:00:00;2021-08-05T19:30:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-12T19:30:00 2021-08-12T21:00:00;2021-08-19T19:30:00 2021-08-19T21:00:00;2021-08-26T19:30:00 2021-08-26T21:00:00

