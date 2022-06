BISTROT DU VOX : NAHORINE EXPOSE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

BISTROT DU VOX : NAHORINE EXPOSE Mayenne, 25 juin 2022, Mayenne. BISTROT DU VOX : NAHORINE EXPOSE

16 Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Mayenne Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

2022-06-25 – 2022-08-31

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

Mayenne

Mayenne Mayenne Dessinatrice autodidacte, Nahorine, est également salariée au cinéma en tant qu’employée de ménage. Découvrez ses dessins rappelant l’univers des mangas lors de cette exposition et partagez un moment convivial pour ce vernissage ! Le cinéma LE VOX c’est aussi un bistrot ! Toute l’année, les murs du bistrot se parent d’expositions qui stimulent nos regards et attisent nos curiosités . contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 https://www.levoxmayenne.fr/bistrot/expositions/nahorine-expose/ Dessinatrice autodidacte, Nahorine, est également salariée au cinéma en tant qu’employée de ménage. Découvrez ses dessins rappelant l’univers des mangas lors de cette exposition et partagez un moment convivial pour ce vernissage ! Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Other Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Ville Mayenne lieuville Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

BISTROT DU VOX : NAHORINE EXPOSE Mayenne 2022-06-25 was last modified: by BISTROT DU VOX : NAHORINE EXPOSE Mayenne Mayenne 25 juin 2022 16 Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Mayenne

Mayenne Mayenne