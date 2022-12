Nouvel an – Carnaval Electro : Tous.tes en or ! BISTROT DE ST SO, 31 décembre 2022, Lille.

Nouvel an – Carnaval Electro : Tous.tes en or ! 31 décembre et 1 janvier BISTROT DE ST SO

Entrée libre sur réservation

Le 31 décembre à ST SO, c’est Carnaval Electro ! handicap moteur mi

♫ https://open.spotify.com/artist/5BYf7zOiFEUV2GovlJQCej

◙ https://www.instagram.com/apm.001/?hl=fr https://soundcloud.com/apm001 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

• MALA IKA •

► Mala Ika est née en Guadeloupe. Des racines mélangées des quatre coins du monde et une passion pour la musique qui l’amène à créer le média Beweird et le label Weirdos Records. Elle se décrit comme un bourreau de travail mais un bourreau créatif.

On la connaît pour ses sets énergétiques, à son image : indie, dark disco, italo – super festif, on adore !

♫ https://soundcloud.com/malaikamalaika

♫ https://open.spotify.com/artist/0lIcQdmExeSmTaDn4IHIrx

◙ https://www.instagram.com/mala_.ika/?hl=fr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

• BLAC b2b CED •

► Avec plusieurs alias à son actif et une série de titres dont il a le secret, BLAC est un musicien confirmé qui refuse d’être enfermé dans une seule case et se nourrit de la diversité.

Pour ce nouvel an « doré », il s’associe avec Ced, plus qu’un ami, un frère des platines qu’il manie à merveille. Une promesse entre indie dance, house et bonne humeur. Un duo anti-gel.

♫ https://soundcloud.com/blac-electronicmusic

♫ https://open.spotify.com/artist/4EW4yw2nqObBjLwYD2Fh0W

◙ https://www.instagram.com/blacfamily/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T22:00:00+01:00

2023-01-01T06:00:00+01:00

