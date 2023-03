•• MAINS FROIDES QUEER CHAUD •• Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

•• MAINS FROIDES QUEER CHAUD •• 1 et 2 avril Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Le collectif Distinct.e.s voulait vous proposer de célébrer nos relations amour queer.

Qu’elles soient romantiques, amicales, l’amour qu’on porte à notre famille choisie ou la famille que l’on créé autrement.

On veut célébrer ça, s’inventer des espaces pour parler x danser x performer x mettre en musique nos propres modèles qu’on se créé indéfiniment.

// 16H-19H30 > MARCHÉ DES CRÉATEUR.ICES :

@taromantics / @tatafripe / @unas.de.bruja / @enidras / @yolofutur / @sensibilite.cheri.e / @eniram.illustration / @tatata_broderie / @holografigue / @ingrid.buffetaut / @gabriael.le / @f.clmt / @lacollinefleurie / @soy_bean2soy_boy

// 19H30-22H > CONCERT, PERFORMANCES & DRAG SHOW :

le tout hosté par la plus célèbre House lilloise : La House au Jambon Beurre

@houseofjambonbeurre

Avec @yaxferri + guest et les salopes enragé.es ( Frou @abcdefrouvwxyz x Daddy long legs @funkpag x Joe @le_claqueur_de_salopes )

// 22H-1H > DJ SETS :

@lauravioli__ / @collant_en_nylon / @fondsdebouteilles

Découvre la programmation complète dès la semaine prochaine.

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

2023-04-01T16:30:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

2023-04-02T00:00:00+02:00 – 2023-04-02T00:30:00+02:00

