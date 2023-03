•• TOUT FEU TOUT FEMME •• Atelier Mix Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

•• TOUT FEU TOUT FEMME •• Atelier Mix Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 1 avril 2023, Lille. •• TOUT FEU TOUT FEMME •• Atelier Mix Samedi 1 avril, 15h30 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Entrée libre TOUT FEU TOUT FEMME ATELIER MIX

Viens découvrir ce que font réellement les DJs derrière leurs platines !

Engagées pour une égalité des genres sur la scène électronique, le collectif lillois Tout Feu Tout Femme te propose une initiation gratuite au mix. Afin de démocratiser l’accès aux platines aux femmes et aux minorités de genre, Tout Feu Tout Femme offre un espace d’apprentissage safe et inclusif, en mixité choisie.

L’initiation est ouverte aux personnes s’identifiant comme femmes, trans et non binaires, à partir de 15 ans.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nombre de places limitées

2023-04-01T15:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

