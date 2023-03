MALA IKA // Mika Blaster Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

MALA IKA // Mika Blaster Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 30 mars 2023, Lille. MALA IKA // Mika Blaster Jeudi 30 mars, 19h30 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Entrée Libre

– Indie / Dark Disco – ► Mala Ika est née en Guadeloupe. Des racines mélangées des quatre coins du monde et une passion pour la musique qui l’amène à créer le média Beweird et le label Weirdos Records. Elle se décrit comme un bourreau de travail mais un bourreau créatif.

On la connaît pour ses sets énergétiques, à son image : indie, dark disco, italo – super festif, on adore !

– House & Disco – ► Mika est le vainqueur de la 3è édition des Platines Ouvertes de ST SO !

Pour des sets vinyles, soul, hip-hop, du disco en passant par le rock et de la house à la techno. Producteur de 2 E.P. Featuring et remix, basement groove EP et Hoodride Chill EP chez Nervous Records. Un remix de Rick Wade et 2 Feat avec S3A. Le Disco c'est la Fête !

2023-03-30T19:30:00+02:00 – 2023-03-30T23:30:00+02:00

