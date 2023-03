• SEB LE VINYL • Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

• SEB LE VINYL • Vendredi 17 mars, 19h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

https://www.mixcloud.com/seb-le-vinyl/ Seb Le Vinyl est collectionneur de vinyles, dj et passionné de sound system. Au début des années 90, il commence à acheter des vinyles House, puis très vite il commence à mixer en Belgique et en France. Avec son association Dunk Phenomena puis Brothers & Sisters, il crée plusieurs soirées et invite une centaine de dj’s du monde entier. Au début des années 2000, il travaille au magasin de disques 12Inch à Paris, puis il ouvrira son bar audiophile à Dunkerque en 2008.

Sa culture musicale démarre avec la House qui l’amène à découvrir le Disco, la Soul, puis la Funk, le Jazz Funk, le Jazz, la musique Brésilienne… Sa recherche de vinyles lui fait parcourir l’Europe, le Japon, les USA et particulièrement New-York où il découvre les sound system.

Seb a créé son sound system basé sur celui de David Mancuso en utilisant les enceintes Klipschorn.

