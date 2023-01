•• YDOWEEX •• House from 90’s to now Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 10 février 2023, Lille.

•• YDOWEEX •• House from 90’s to now Vendredi 10 février, 20h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

IF WE DO NOT LIVE FOR THIS? WHY DO WE EXIST ? handicap visuel;handicap moteur vi;mi

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.mixcloud.com/YDoWeEx/ »}]

// INFO \

> Entrée GRATUITE <

> Terrasse jusqu’à minuit <

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais <

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

//LINE UP

•• YDOWEEX ••

– New House / Retro House –

♫ https://www.mixcloud.com/YDoWeEx/

► Ydoweex est né en 2022 de l’association de 2 passionnés de musique électronique. Laurent, DJ dans les années 90, a écumé ses vinyles dans différents club du Nord et de la Belgique.

Johann, véritable enfant du rock, a été batteur dans différents groupes dont un tribute de « Muse » réputé ; initié en 2015 par son ami Laurent à la musique électronique et au DJing.

Outre les « classiques » rétro, Laurent ira chercher les raretés qui satisferont les spécialistes du genre. Johann est un marathonien de festivals, un fouineur de nouveautés « Melodic Techno, Dark Disco et Indie Dance » qui donnent une envie irrépressible de danser et shazamer.

Le sens de Ydoweex est de réunir les 2 mondes, trop souvent séparés, de la « new & rétro » house avec pour baseline : « If we do not live for this, then why do we exist ? »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T23:59:00+01:00