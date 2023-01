•• SUPA PARTY •• // Pura Pura Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 4 février 2023, Lille.

•• SUPA PARTY •• // Pura Pura Samedi 4 février, 20h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

•• SUPA PARTY •• // Pura Pura x Supa handicap visuel;handicap moteur vi;mi

https://spoti.fi/3ZMVMPi ► Originaire de Caen mais basé à Montpellier, Pura Pura fait partie de ces talents qui ont remis la ville sur la carte des destinations aux sonorités vibrantes. Explorant les genres et multipliant les projets, Pura Pura est un des producteurs les plus prolifiques de l’hexagone. Il confectionne ses sets au carrefour de différentes influences, il pousse sa versatilité en jouant autant du Dancehall, de la Jersey, du Footwork, que du Garage ou du Reggaeton.

Résidents de Pinata Radio depuis mars 2021, iI alterne entre émissions

thématiques et avec des invités qui l’inspirent tels que Brodinski, Bianca Oblivion, Siu Mata… Ce qui ne l’empêche pas de pérenniser la qualité de ses productions musicales : un EP collaboratif travaillé avec Tom Manzarek et Gipsyan sorti sur Plaisance records en 2021, ses packs d’edit – qui ont fait le tour du monde – soutenu entre autre par Jarreau Vandal ou Miley Serious ou encore son dernier EP en date « Odyssey Club » paru sur Monstart.

•• SUPA ••

♫ https://soundcloud.com/supamusique ► Plus de dix ans que Supa (ex-SupaGroovalistic) offre à la vie lilloise une bande son originale. Un métissage de mélodies & rythmiques qui se jouent du temps et des géographies. Un groove « Global » – comme ils aiment le définir – à l’image de leurs terrains de prédilection : DJing, (web)radio, programmation, organisation de soirées & concerts, production musicale …

De la plage du Worldwide à St-Malo, de l’East London à Roubaix, cette passion obstinée conduit Ango & Skevitz vers de nouveaux horizons, à deux ou aux côtés d’influences de toujours – Gilles Peterson, Antal, Mr Scruff, Guts… World psychédélique, Soul-funk sensuelle, House incisive, Beats et Disco-Boogie imparable occupent l’espace de sets toujours parfaitement calibrés à leur environnement. Comme seule une décennie de DJing vous l’enseigne.

En 2021, ils ont aussi délaissé leurs habituelles platines pour jouer en live avec les beats, les samples et les synthés, en puisant leurs inspirations dans les rythmes et mélodies de la sono mondiale. Accompagnés sur scène par l’artiste calaisienne Loup Blaster à la vidéo, ils viennent de sortir leur tout premier morceau Too Fast, une ode à la scène électronique britannique basé sur un sample vocal de Gilles Peterson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:00:00+01:00

2023-02-05T00:30:00+01:00

