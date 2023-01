•• TOO MANY CARS RECORDS 003 Release Party x Betonkust •• Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 3 février 2023, Lille.

•• TOO MANY CARS RECORDS 003 Release Party x Betonkust •• Vendredi 3 février, 20h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

https://www.youtube.com/watch?v=kIIAu9ehhY8&t=2078s ► Le label, né en 2018, est une évolution du duo Too Many Cars. Le but étant de sortir des vinyles avec un univers large entre house, italo, electro, acid, breakbeat.. Distribué par le célèbre magasin Bordello A Parigi à Amsterdam, les deux premières sorties se sont soldées en quelques semaines. La 3e est un split EP entre les artistes italiens Franz Scala & Malkut et le néerlandais Betonkust. // Betonkust

♫ https://soundcloud.com/betonkust

► Le guest du soir, membre de l’écurie du célèbre festival Dekmantel est un fou de live. Comme il dit, ses musiques sortent « straight from the machines ». Un style brut entre electro, acid et breakbeat. Sa Boiler Room en duo avec Palmbomen II au Dekmantel Festival vaut le détour.

