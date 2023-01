•• NEO RAVE LILLE •• by Mig Sander Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

•• NEO RAVE LILLE •• Mooki / Mig Sander / MADDAM handicap visuel;handicap moteur vi;mi Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3IDHiez »}, {« link »: « https://bit.ly/3ZoCxeG »}, {« link »: « https://bit.ly/3W3XubY »}] •• NEO RAVE LILLE•• by Mig Sander

INFOS PRATIQUES

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

// LINE UP

// Mooki

♫ https://bit.ly/3IDHiez

► Jeune pépite de la hard techno Belge, résident du club Rumba sur Louvain dans la banlieue de Bruxelles, elle vient de signer sur le célèbre label « CHERRY MOON RECORDS » et est déjà playlistée par les pionniers de la Hard Techno mondiale. Envoûtante et surprenante, elle vous distillera ses kicks aux sonorités sombres allant de 145 à 155 bpm.

// Mig Sander

♫ https://bit.ly/3ZoCxeG

► Patron du concept MSE, dj, producteur et directeur artistique, il collabore en sous marin avec de nombreux gros festival sur la mise en place artistique de line up international avec un gestion complète et clés en main ( logistique, contractuelle etc ). Il parcourt tous les Hauts de France et la Belgique depuis de nombreuses années et distille ses sonorités tant Techno pure 138 bpm que sombres et brutales à 150 bpm.

// MADDAM

♫ https://bit.ly/3W3XubY

► Jeune producteur de la scène Hard Lilloise, il ne cesse de surprendre avec ses releases tant originales et mélodiques que percutantes. Son univers, énervé dès 150 bpm saura vous emporter comme jamais.

