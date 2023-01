NOIR SUR BLANC & FRIENDS – GRATUIT Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

NOIR SUR BLANC & FRIENDS – GRATUIT Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 26 janvier 2023, Lille. NOIR SUR BLANC & FRIENDS – GRATUIT Jeudi 26 janvier, 19h30 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

Après 5 ans d'exercice, plus de 200 titres signés pour une centaine d'artistes le label lillois revient en force après une pause pour vous proposer un évènement exclusif avec des artistes d'exception.

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur
17 boulevard jean-baptiste lebas
Lille-Centre
Lille 59046
Nord
Hauts-de-France

Évènement gratuit ?

4 artistes dont un gros guest surprise ?

? 19h30- 23h30

Ca démarre tôt avec des artistes de qualité dès 19h00. Bloque la date dans ton agenda et ramène ta clique ?

Good times guaranteed. ❤️ ▄▄▄▄▄ NOIR SUR BLANC

Fondé par Koos, Noir Sur Blanc est un label de musique électronique créé en 2017 à Lille spécialisé dans la house music.

Le label exporte ses sons à l’international et se produit sur de nombreux festivals et évènements en Europe comme Lollapalooza, le Main Square Festival ou encore E-Wax Festival.

Noir Sur Blanc organise ses propres soirées « Noir Sur Blanc & Friends » depuis 2018. Que cela soit à St So, au Magazine Club ou dans des pays étrangers tu as surement du nous croiser ❤️

2023-01-26T19:30:00+01:00

2023-01-26T23:29:00+01:00

