•• HOODINI •• // DC Noises
Jeudi 22 décembre, 20h00
Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée Libre

hip hop, trap, afro

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

•• HOODINI ••

– Hip Hop, Trap, Afro / Lille – ♫ https://linktr.ee/Hoodini ► Véritable passionné de musique depuis son plus jeune âge, Hoodini a acquis un répertoire éclectique avec un attrait particulier pour les musiques urbaines. Sa culture musicale pointue et son aisance technique lui permettent de varier les genres avec maîtrise.

Dj mais aussi producteur, Hoodini a sorti 2 singles avant-gardistes sur l’un des labels House les plus prometteurs basé à Londres.

Enfin, il est aussi créateur de concepts originaux, comme le Gang Gang Club, prônant la culture, l’ouverture d’esprit et la diversité dans les différentes branches artistiques par le biais de la musique. // DC Noises

– Fuck Genres / Anvers – ♫ https://spoti.fi/3FetMvV ► DC Noises est un dj Anversois avec un véritable appétit pour le « toujours plus ». Un dj qui maitrise l’art de traverser les frontières, de penser large et de te cuisiner des mixes uniques sans limites de genres.

Ses skills lui ont permis de se retrouver derrière les plus beaux decks du coin.

