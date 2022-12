FROM RIJSEL WITH LUV # 6 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 16 décembre 2022, Lille.

FROM RIJSEL WITH LUV # 6 Vendredi 16 décembre, 20h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée Libre

Bass music concept by Kapak x ST SO handicap moteur mi

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France

https://soundcloud.com/elisadobrasil ►Pionnière du mouvement Drum & Bass et Jungle en France, Elisa grandit en banlieue parisienne où elle se passionne pour la danse classique qu’elle pratique pendant 10 ans, puis quitte la scène pour les dancefloors. C’est en 1996 qu’elle découvre le monde de la rave en pleine effervescence . En 1998, elle rejoint le sound system Troubles Fête et participe à l’organisation de free party. En 1999, elle achète sa première paire de platines et s’oriente naturellement vers le côté le plus tribal de la musique électronique : la jungle / drum’n’bass.Depuis maintenant 1 an elle collabore étroitement avec le producteur et Dj Bobby avec qui elle fonde le label Vahana Records.Une actualité chargée donc et une occasion unique d’ écouter la Dj lors de sa venue dans la capitale des Flandres. // KEUTCH ♫ https://www.mixcloud.com/deejayKeutch ►Afficionado des premières heures de la dnb de la région, Keutch distille des dj sets précis et pointus. Sa technique infaillible et ses sélections font de lui un des djs les plus réputés au nord de la Seine. Ce Dj évolue dans tout le spectre de la Bass Music même si son coeur penche tout de même pour la Drum & Bass.Avec Keutch on peut rarement prédire la direction que prendra le mix mais l’on peut être sur que la température montera rapidement sur le dancefloor du Bistrot de St So. // KAPAK ♫ https://soundcloud.com/rascar-kapak ►Le Dj résident de la soirée s’attaque à une tache des plus ardue pour cette nouvelle édition : le warm-up.Un set de 180 minutes pour explorer toutes les nuances et subtilités de la Drum & Bass.On vous conseille donc d’arriver tôt pour ce nouvel opus de FRWL, car tout les plus grands sportifs vous le dirons : « Il ne faut jamais négliger l’échauffement » .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:00:00+01:00

2022-12-16T23:59:00+01:00

