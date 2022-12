• RUMBLE STATION #1 •• Marina P // Cheeka Partytime // 102 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

Pour cette première session, la « Rumble Station » accueille un plateau d’artistes féminines, activistes reggae de la culture sound system, le jeudi 15 décembre à la Gare Saint Sauveur.

Côté micro, on reçoit la chanteuse à la voix soul, Marina P, artiste aux nombreuses collaborations tels que Mungo’s HiFi, Stand High Patrol, Dj Madd, Blundetto … On compte une vingtaine de sorties vinyles à son actif, dont les titres « Divorce à l’italienne », « I wish i were that girl » qui sont aujourd’hui des classiques.

Digitalda, actrice de la scène locale, présente pour nous ambiancer en tant que chanteuse de Dancehall et DJ spécialisée sur les musiques caraïbéennes et afrodescendantes. Elle se fait connaître par un premier hit en 2013, »What Ah Gwaan », puis fait un come back en 2021, avec un titre dancehall : « Mad Ting », Cela lui permet de faire la première partie de Lila Iké au New Morning, à Paris cet été.

Côté platines, on retrouve Cheeka, co-fondatrice du web media et sound system « Party Time », présent depuis plus de 20 ans. Passionnée de reggae sous toutes ses formes, elle est toujours à l’affût des nouvelles sorties du moment, que ce soit en Reggae, en Dub ou en Dancehall.

Elle sera en compagnie de 102, sa complice de longue date, qui aime jouer avec les sonorités jamaïcaines et U.K. Elle officie en tant que dj et attaque la production avec la sortie d’un titre danchehall/grime « No Time ». En recherche de nouveautés, elle inscrit dans ses sets une richesse musicale sans barrière de style. Elle poursuit ses expériences avec la sortie d’un titre dubstep « Whole Heap A Lie » avec Sista Awa l‘année dernière.

