• HITS #1 • PHANTOM TRAFFIC // Paow // Kolen Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

• HITS #1 • PHANTOM TRAFFIC // Paow // Kolen Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 10 décembre 2022, Lille. • HITS #1 • PHANTOM TRAFFIC // Paow // Kolen Samedi 10 décembre, 19h30 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée Libre

Escales Musicales & Maison Recors présentent Phantom Traffic handicap moteur mi Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://linktr.ee/paow.music »}, {« link »: « https://linktr.ee/kolen_dj »}] ~ ~ ????? ????????? ~

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

// ???? ??

– 19h30-21h PAOW 21h-22h30 KOLEN 22h30-00h PHANTOM TRAFFIC – // ??????? ???????

♫ soundcloud.com/phantomtraffic ► Duo d’amoureux des machines analogiques, techniciens des oscillateurs et chefs d’orchestre de musiques synthétiques, ces deux passionnés se rencontrent à 15 ans. Curieux et déterminés à découvrir toutes les techniques et secrets de production de leurs morceaux favoris ils acquièrent leur premières machines.

S’en suit ensuite la découverte de la house de Chicago, le label Dance Mania, Relief Records, la techno de Détroit… C’est une plongée sans retour dans le monde sous-terrain de la musique électronique.

Au travers de leurs lives ou DJ sets ils recherchent une nouvelle harmonie en créant de forts contrastes, notamment en mélangeant des sonorités ghetto avec de la musique disco.

Armés de leurs synthés, boîtes à rythmes et autres pédales d’effets ils délivrent un live puissant et unique.

Pour avoir un petit aperçu, ils viennent de sortir « Right On Time » sur le label Nowadays Records. // ????

♫ https://linktr.ee/paow.music ► Formé dans la capitale des Flandres, PAOW se confond dans une house percutante teintée d’influences minimal. Repoussant les frontières de sa sélection, chacun de ses sets évolue en un joyeux melting-pot sonore rempli d’ovnis musicaux. On le retrouve également côté production avec des tracks énergiques mêlant lignes acid, dub chords et break en tout genre. En toute circonstance, rendez-vous devant le booth pour un groove crescendo accompagné d’une belle montée d’énergie. // ?????

♫ https://linktr.ee/kolen_dj ► Moitié de l’ancien duo MEKI & KOLEN, DJ aguerri, infatigable digger et producteur discret, Kolen acte depuis 10 ans sur la scène électronique lilloise à travers différents projets reconnus comme OSMOZ collective, La Classique ou encore, plus récemment, Escales Musicales. Ses origines puisant davantage dans une techno à la fois industrielle et dub, il revient aujourd’hui sur le devant de la scène en vous proposant des sets résolument plus personnels en mêlant house planante, jungle satellisante et rythmes breakés de la scène électronique des années 90. C’est après cette longue période covid qu’il revient mettre en musique son inspiration la plus pure pour le plaisir de tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T19:30:00+01:00

2022-12-10T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Adresse 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Ville Lille lieuville Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille Departement Nord

Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

• HITS #1 • PHANTOM TRAFFIC // Paow // Kolen Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 2022-12-10 was last modified: by • HITS #1 • PHANTOM TRAFFIC // Paow // Kolen Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur 10 décembre 2022 Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille lille

Lille Nord