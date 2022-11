•• FÊTE NOIRE #2 •• ‡ ASH CODE ‡ // DER GREGOLINI & EBMNATOR DJ SET Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 9 décembre 2022, Lille.

•• FÊTE NOIRE #2 •• ‡ ASH CODE ‡ // DER GREGOLINI & EBMNATOR DJ SET Vendredi 9 décembre, 19h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée Libre

La Fête noire, le nouvel événement lillois qui explore les esthétiques dark wave, cold wave et post punk prend possession de ST SO pour sa seconde messe. handicap moteur mi

~ INFOS PRATIQUES

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

••???? ????? #? ••

La Fête noire, le nouvel événement lillois qui explore les esthétiques dark wave, cold wave et post punk prend possession de ST SO pour sa seconde messe.

De Londres à Berlin, performances live et dj set.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

‡ ??? ???? ‡

‡ ??? ???? ‡

– Dark Wave, Post Punk / Italie –

♫ https://www.youtube.com/watch?v=MIqgiu4RcfM

► Groupe italien formé en 2014 à Naples, composé de Claudia et des frères Alessandro et Adriano, Ash Code compte parmi les groupes les plus influents de la scène darkwave / néo post- punk actuelle.

En cinq ans, ils ont produit 3 albums et ont tourné en Europe, Russie, Amérique du Nord et du Sud, partageant la scène avec les plus grands groupes de la scène actuelle. Parfois rock ou plus synthétique, leurs 3 albums font un large écho aux divers courants dark underground des années 80. Ils sont également reconnus pour leur talent de remixeurs.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

// ??? ????????? & ???????? ?? ???

– Cold Wave, Post Punk, Synth Pop / Lille –

► Depuis 1991, Greg (Der Gregolini) et Walter (EBMnator) vouent une fascination absolue pour l’univers underground des 80’s et dès lors, se destinent à promouvoir la scène COLD WAVE, POST-PUNK, SYNTHPOP, INDUS … Leur ultime leitmotiv, c’est l’EBM (Electronic Body Music) qu’ils partagent généreusement à travers leurs DJ sets et leurs émissions de radio.

Le binôme est producteur, rédacteur et animateur des émissions « Sampler & Sans Reproches » et « Kultur Wave », diffusés sur l’antenne de GALAXIE RADIO. Greg et Walter jouent également un rôle de support technique sur scène, pour les groupes SIGNAL AOUT 42 et VOID KAMPF.

• « SAMPLER & SANS REPROCHES » >> Tous les lundis de 20h00 à 22h00 sur Galaxie Radio 95.3FM

• « KULTUR WAVE » >> Tous les lundis de 23h00 à 00h00 sur Galaxie Radio 95.3FM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:00:00+01:00

2022-12-09T23:59:00+01:00

