•• La Bonne Fête voit ROÜGE •• Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 8 décembre 2022, Lille.

•• La Bonne Fête voit ROÜGE •• Jeudi 8 décembre, 19h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée Libre

La Bonne Fête invite ROUGE handicap moteur mi

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France

~ ~ ????? ????????? ~

? Bistrot de ST SO

? Le 8 décembre de 19h à 23h30

? Gratuit

? 19h00 – 21h30 : La Bonne Fête

? 21h30 – 23h30 : ROÜGEv

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

La Bonne Fête grille tous les feux pour la fin d’année et débarque au Bistrot de ST SO avec Roüge, DJ et productrice techno de chez RAW, pour électriser la piste?

Avant de faire vrombir ton moteur, les deux djs résidents de La Bonne Fête [amour] et Mannü Perrone seront présents pour chauffer les platines ?

Alors réserve ta soirée du jeudi 8 décembre et repose toi, la soirée risque de t’épuiser ?

? ROÜGE ?

Adepte des ambiances sombres et de basses profondes et percutantes, Roüge est reconnue pour ses sets techno et EBM. À travers ses productions, elle nous projette dans un univers cyberpunk, alternatif et électronique.

SC : soundcloud.com/iamrougemusic

IG : instagram.com/rougemusic

? [ amour ] ?

Technophile, acidophile ou encore indusophile, [amour] aime les BPM élevés et les sets contrastés. Dégourdis tes muscles et laisse toi embarquer dans son monde entre percussions agressives et séquences envoûtantes de trance.

SC : soundcloud.com/amour_lbf

IG : instagram.com/amour_lbf

? Mannü Perrone ?

Après avoir commencé dans ses plus jeunes années par les sonorités Rock et Heavy Métal, Mannü Perrone risque de te bluffer : BPM élevés, lignes mélodiques fortes et percussions envoûtantes au menu de ses DJ sets Techno musclés.

SC : soundcloud.com/mannu_perrone_lbf

IG : instagram.com/mannu_perrone

? Nicolas Camarty ?

Nicolas Camarty, artiste 3D et adepte du Vjing sera sur place pour plonger le Bistrot dans un univers sombre et onirique.

IG : instagram.com/cmrtdesign



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:00:00+01:00

2022-12-08T23:59:00+01:00