•• GERALDINE •• // Wesley Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

•• GERALDINE •• // Wesley Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 12 novembre 2022, Lille. •• GERALDINE •• // Wesley Samedi 12 novembre, 19h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

– House, Nu Disco & Minimal Techno / Lille – handicap moteur mi Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.mixcloud.com/ge-raldine/ »}] ~ ~ ????? ????????? ~

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ •• ????????? ••

– House, Nu Disco / Lille –

♫ https://www.mixcloud.com/ge-raldine/

► Dj, créatrice d’ambiance depuis 2010 et enrichie d’un parcours dans l’événementiel depuis 2002, Géraldine connaît de délicieuses recettes pour vous faire passer un bon moment en sa compagnie ! Géraldine se définit comme une styliste musicale car sa passion est de transformer toute personne en danseur.

Ca commence par un claquement de pied, un mouvement de tête, un déhanché, un total lâcher prise, pour se finir en bras en l’air !

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

// ??????

– Minimal Techno / Lille –

► Dans les années 2000, Wesley s’est mis au mix, influencé par la culture musicale des clubs franco-belges.

Il prend régulièrement les platines des Apéro-mix de son école. C’est lors de ces soirées qu’il rencontra Dj Byron (Klaps –Babaorum) avec lequel il a partagé de mémorables duos.

Suite à cette entente naturelle, Byron introduit Wesley à radio Galaxie-95.3 pour laquelle il honora une résidence de plus de 13 ans, tout les dimanche,

de 18h à 19h. Ces émissions vont lui permettre de développer différents styles, passant ainsi de la house à l’électro house et à l Minimal pour finalement s’épanouir

dans la Techno.

Aujourd’hui, il se produit dans différents clubs et bar de la région (Magazine, H2O, le Pulse, Café d’Anvers, Moog Analogic Bar…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T19:00:00+01:00

2022-11-12T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Adresse 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Ville Lille lieuville Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille Departement Nord

Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

•• GERALDINE •• // Wesley Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 2022-11-12 was last modified: by •• GERALDINE •• // Wesley Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur 12 novembre 2022 Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille lille

Lille Nord