•• THOMASS JACKSON •• // Kubebe Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 10 novembre 2022, Lille.

Entrée libre

– Electronic Music / Lille & Buenos Aires – handicap moteur mi

https://soundcloud.com/thomassjackson ► Originaire de Buenos Aires, Thomass Jackson est un musicien autodidacte, producteur et dj. Il est actuellement un des acteurs les plus rafraichissants et créatifs de la scène électronique latino-américaine.

En sortant des sons pour des labels tels que Multi Culti, Correspondant, Lumiere Noire ainsi que son propre Calypso Records, qu’il gère avec son partenaire Iñigo Vontier, Thomass a montré son habilité à naviguer entre les genres et les styles, sans jamais abandonner son style et son son. Cela lui a permis de collaborer avec des artistes tels que Red Axes, Simple Symmetry, Curses et Theus Mage.

Ses tournées en Europe, en Asie, au Moyen Orient et en Amérique du Nord l’ont amené à jouer dans des clubs prestigieux tels que Opium (Lituanie), Output (New York), Breakfast (Tel Aviv), Moog (Barcelone), Stereo Bar (Montreal), Kater Blau (Berlin) et Kaputt (Bogota) pour n’en citer que quelques-uns. Le Festival Burning Man, le AIM et le Tropico ont aussi pu goûter à la magie de ses sets.

Etabli à Mexico depuis 2012, Thomass est maintenant un acteur important de la scène mexicaine & latino-américaine.

– Electronic Music / Lille – ♫ https://soundcloud.com/nicolakubebe ► La musique de Kubebe fait doucement le tour de la Terre. D’Istanbul à Buenos Aires, de Mexico à Vienne, le Lillois sort une poignée de maxis chez Calypso Records (Mexico City), Feines Tier (Cologne) et Hard Fist (Lyon). Véritable archéologue de la psyché, il vacille entre l’ambient et le dub, entre influences japonaises noyées de néons et traces de sueur découvertes dans les décombres de l’Hacienda.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T19:00:00+01:00

2022-11-10T23:59:00+01:00

