Entrée libre

Funk, Disco, House, Broken beat

Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France

www.wahwah45s.com ► Dom Servini est un pilier de la scène soulful londonienne. Entant que co-owner du label Wah Wah 45s (qui célèbre cette année son 23è anniversaire) et dj résident dans leur club et pour leurs événements live, ainsi qu’en tant que turnablist internationalement respecté, Dom ne sait pas seulement comment chauffer le dancefloor, il a aussi le truc pour trouver les artistes émergents.

Dom est l’homme derrière l’émergence de Hackney Colliery Band, The Milk, Dele Sosimi, Honeyfeet, Resonators et bien d’autres.

En tant que DJ radio, Dom tient son propre show mensuel sur Soho Radio, un show représentant le label Allison Recordings sur Universal Rythms Radio. Il est aussi évidemment derrrière Wah Wah 45s Radio sur D95B (Berlin, Belgrade), qui est reconnu Meilleur show International Funk & Soul par Mixcloud. Il est également un habitué sur Jazz fm (UK).

Durant ces 30 dernières années, Dom a joué partout dans le monde, du Japon à l’Amérique du Nord en passant par l’Australie.

En Angleterre, il tient notamment des résidences avec Gilles Peterson ainsi que pour le très connu South London Soul Train, et les vendredis au Jazz Café où il est résident depuis 1993.

Coup de cœur en perspective…

// ???? ???’

– Funk, Disco, House, Broken beat / Brest – ♫ https://soundcloud.com/julientresbien ► Co-fondateur de Mascarade Records, Fondateur de Nebulah Radio et fraichement résident de la célèbre Radio Milanaise Radio Raheem, Just Jul’ est un DJ/Producteur/Curator possédant un spectre musical allant du Jazz aux Musiques Electroniques et des inspirations musicales s’imprégnant autant du courant Worldwide Music que de la Sound System Culture Anglaise.

Il ravit autant les dancefloors les plus survoltés que les salons d’audiophiles. Bar, Clubs, Festivals… Ses diverses dates et résidences l’amènent à voyager à travers l’Europe pour donner une grosse dose de Love sur le Dancefloor.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T19:00:00+01:00

2022-11-04T23:59:00+01:00

