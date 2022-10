•• LES YEUX ORANGE •• // warm up par Frankie Machine Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

•• LES YEUX ORANGE •• // warm up par Frankie Machine Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 3 novembre 2022, Lille. •• LES YEUX ORANGE •• // warm up par Frankie Machine Jeudi 3 novembre, 19h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

Electronic music – France handicap moteur mi Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France ~ ~ INFOS PRATIQUES

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ // ??? ???? ??????

– Electronic Music / Lille – ► Les Yeux Orange voient le jour en 2013, lorsque Raphaël & Stan s’associent pour partager leur passion de la musique électronique protéiforme. Collectionneurs et djs de longue date, ils créent un channel youtube et diffusent des podcasts de djs de stature

internationale.

S’en suit une résidence à La Rotonde Stalingrad où ils invitent des artistes renommés, contribuant résolument au succès du lieu qui devient un incontournable de la scène parisienne. Multipliant les bookings partout dans l’hexagone, Ils sont alors progressivement invités à jouer aux quatre coins de l’Europe.

En 2015, ils lancent une série de premières en hébergeant quotidiennement des tracks exclusifs et deviennent rapidement de par leur curation, l’une des plateformes de promotion les plus en vue de soundcloud en matière de musiques électroniques.

Parallèlement, ils créent leur label éponyme ainsi que le label d’edits Good Plus, bestseller dans son genre entre 2016 et 2019 !

