••FÊTE NOIRE #1•• // ‡ SELOFAN ‡ // Dear Deer dj set Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

••FÊTE NOIRE #1•• // ‡ SELOFAN ‡ // Dear Deer dj set Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur, 27 octobre 2022, Lille. ••FÊTE NOIRE #1•• // ‡ SELOFAN ‡ // Dear Deer dj set Jeudi 27 octobre, 19h00 Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

Entrée libre

Dark wave, cold wave, post punk handicap moteur mi Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3V4naWW »}, {« link »: « https://bit.ly/3EjvjAC »}] ~ ~ INFOS PRATIQUES

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ••???? ????? #?••

La Fête noire, le nouvel événement lillois qui explore les esthétiques dark wave, cold wave, post punk prend possession de ST SO pour sa première messe.

De Londres à Berlin, performances live et dj set.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

‡ ??????? ‡

– Cold Wave / Grèce- ♫ https://bit.ly/3V4naWW ► Joanna et Dimitris ne sont pas uniquement à l’origine de Fabrika Records. Sous le nom de Selofan, le duo grec nous plonge dans une cold wave aux accents gothiques. Gifles de boîte à rythmes, chant désabusé, synthés 80s et saxophone mélancolique hantent leur musique à l’ambiance menaçante et désenchantée.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

// ???? ???? ?? ???

– Post punk & Electro / Lille – ♫ https://bit.ly/3EjvjAC ► Le duo Dear deer se met derrière les platines pour vous proposer une sélection musicale indé et pétillante !

De la no wave à l’électro en passant par le post-punk et la noise, mettez vos plus belles claquettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T19:00:00+02:00

2022-10-27T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Adresse 17 boulevard jean-baptiste lebas Lille-Centre Ville Lille lieuville Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille Departement Nord

Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

••FÊTE NOIRE #1•• // ‡ SELOFAN ‡ // Dear Deer dj set Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur 2022-10-27 was last modified: by ••FÊTE NOIRE #1•• // ‡ SELOFAN ‡ // Dear Deer dj set Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur 27 octobre 2022 Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur Lille lille

Lille Nord