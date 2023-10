Soirée huitres et vin blanc Bistrot de Nas Barguelonne-en-Quercy, 18 novembre 2023, Barguelonne-en-Quercy.

Barguelonne-en-Quercy,Lot

Venez déguster des assiettes d’huitres, de charcuterie ou de fromages, accompagnées du vin de votre choix (blanc ou rouge)..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 23:59:00. 7 EUR.

Bistrot de Nas Place de la Mairie

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



Enjoy plates of oysters, charcuterie or cheese, accompanied by the wine of your choice (white or red).

Venga a degustar platos de ostras, embutidos o quesos, acompañados del vino de su elección (blanco o tinto).

Genießen Sie Austern-, Wurst- oder Käseteller, begleitet von einem Wein Ihrer Wahl (weiß oder rot).

