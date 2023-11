Initiation à l’occitan à Bistrot de Nas Bistrot de Nas Barguelonne-en-Quercy, 2 novembre 2023, Barguelonne-en-Quercy.

Barguelonne-en-Quercy,Lot

Raymond Lasvènes vous propose de le retrouver tous les premiers samedis du mois à 18h30 pour (re)découvrir la langue d’Oc..

2023-11-02 18:30:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

Bistrot de Nas Place de la Mairie

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



Raymond Lasvènes invites you to join him every first Saturday of the month at 6.30pm to (re)discover the langue d’Oc.

Raymond Lasvènes le invita todos los primeros sábados de mes, a las 18.30 horas, a (re)descubrir la lengua de Oc.

Raymond Lasvènes lädt Sie ein, ihn jeden ersten Samstag im Monat um 18:30 Uhr zu treffen, um die langue d’Oc (wieder) zu entdecken.

