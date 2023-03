Rencontre « Viêt Nam, lectures croisées » Bistrot de l’Usine Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré

Rencontre « Viêt Nam, lectures croisées » Bistrot de l’Usine, 4 avril 2023, Saint-Céré . Rencontre « Viêt Nam, lectures croisées » 18 Av. du Dr Roux Bistrot de l’Usine Saint-Céré Lot Bistrot de l’Usine 18 Av. du Dr Roux

2023-04-04 19:00:00 – 2023-04-04

Bistrot de l’Usine 18 Av. du Dr Roux

Saint-Céré

Lot . Nous sommes heureux de vous signaler cette rencontre organisée par le ScenOgraph et l’excellente librairie Parenthèses, soutien actif de DDL. Elle réunira André Bouny, auteur, grand spécialiste du Viêt Nam, et Anna Moï et Florian Choquart, un duo auteure/lecteur qui s’est formé lors de notre Festival 2021 autour du livre d’Anna Moï Douze palais de mémoire (Gallimard). Droits réservés.

Bistrot de l’Usine 18 Av. du Dr Roux Saint-Céré

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Saint-Céré Lot Bistrot de l'Usine 18 Av. du Dr Roux Ville Saint-Céré Departement Lot Tarif Lieu Ville Bistrot de l'Usine 18 Av. du Dr Roux Saint-Céré

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere /

Rencontre « Viêt Nam, lectures croisées » Bistrot de l’Usine 2023-04-04 was last modified: by Rencontre « Viêt Nam, lectures croisées » Bistrot de l’Usine Saint-Céré 4 avril 2023 18 Av. du Dr Roux Bistrot de l'Usine Saint-Céré Lot Bistrot de l'Usine Saint-Céré Lot

Saint-Céré Lot