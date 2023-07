Le Grand Bain – 4Leaves, Terminal Requin Bistrot de la scène Dijon, 23 novembre 2023, Dijon.

Le Grand Bain – 4Leaves, Terminal Requin Jeudi 23 novembre, 20h30 Bistrot de la scène Gratuit

4Leaves (FR) / Pop electro

4Leaves, duo franco-américain d’électro-pop innovant formé en 2020, transporte les auditeurs dans un univers imaginaire avec une fusion originale de pop, rock et musique électronique. Leur musique est une ode à la liberté, à l’audace et à l’exploration artistique. Un voyage musical futuriste et organique qui ne laissera personne indifférent.

Terminal Requin (FR) / Aqua-jazz intimiste

Terminal Requin, c’est une plongée musicale jusqu’aux profondeurs abyssales… Aux sons du trombone et du piano teintés de sonorités électroniques, laissez-vous porter dans ce voyage sous-marin dont l’univers créatif n’aura cesse de vous surprendre. À deux pas du cosmos, les atmosphères aquatiques explorées par ces deux jeunes musiciens sont le début d’une expédition sans fin, flirtant toujours avec l’inconnu.

Bistrot de la scène 203 rue d’Auxonne / Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/le-grand-bain-4leaves-terminal-requin-231123 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

dijon la vapeur

DR