Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Bistrot de la connaissance, Les vautours des Pyrénées, Entre mythes et réalités Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

Bistrot de la connaissance, Les vautours des Pyrénées, Entre mythes et réalités Arras-en-Lavedan, 14 novembre 2021, Arras-en-Lavedan. Bistrot de la connaissance, Les vautours des Pyrénées, Entre mythes et réalités Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

2021-11-14 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-14 Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Gypaète barbu, Vautour fauve, Percnoptère… Entre réalité et fantasme, les vautours fascinent d’autant plus qu’ils peuvent ou ont pu être sujets à légendes, racontars et autres contre-vérités. le Parc national des Pyrénées et le Bistro librairie Le Kairn vous proposent d’en apprendre plus et d’en discuter sur les vautours présents dans les Pyrénées dimanche 14 novembre à à partir de 16h00 au bistro librairie. . 16h-17h présentation du livre La pompe à Jules et notamment les mémoires d’un vautour fauve par Michel MOUZE suivie d’une séance dédicace . 17h-18h30 conférence,

– présentation de la situation des populations de vautours fauves, gypaètes barbus et percnoptères à l’échelle du PNP avec un focus sur les actions réalisées par le PNP (suivi, baguage, placettes, constat dommages, etc…): intervention de Jérôme LAFITTE chargé de mission faune et de Didier PEYRUSQUE agent de terrain, spécialiste des vautours du Parc National des Pyrénées

– présentation de la situation du vautour fauve, gypaète barbu et du percnoptère à l’échelle de la France avec un focus sur le volet comportement au regard des travaux de recherche réalisés par le CEFE sur le territoire du Parc National des Pyrénées (Travaux de la thèse de Julie FLHUR) avec une intervention de Yohan SASSI, scientifique de l’Université de Montpellier, spécialiste des vautours . 18h30- 19h échanges avec les participants suivis d’une collation Réservation nécessaire, jauge limitée Pensez également à réserver si vous souhaitez manger ensuite

(05 62 42 10 63 aux horaires d’ouverture ou lekairn@gmail.com) lekairn@gmail.com +33 5 62 42 10 63 http://www.lekairn.fr/ Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arras-en-Lavedan Adresse Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Ville Arras-en-Lavedan lieuville Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan