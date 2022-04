Bistrot Club @Panic Room – Paris Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

50CL investit le Panic Room pour sa première virée parisienne. 50CL investit le Panic Room pour sa première virée parisienne. Tablier serré, chiffon à la ceinture et plateau à la main, nos joyeux tenanciers se feront un plaisir d’ouvrir les portes du Bistrot Club pour vous embarquer dans un tour du monde de saveurs et de sonorités en tout genre. Ouverture du Bistrot Club le 14 Mai ️ Entrée gratuit ⏱ 19h00-5h00 101 Rue Amelot, 75011 Paris Suivez 50CL : https://www.instagram.com/50cl__/ https://www.facebook.com/CinquanteCL Suivez le Panic Room : https://www.instagram.com/panicroom.paris/?hl=fr https://www.facebook.com/panicroomfanpage o BENKEN (50CL) o BEUSS (50CL) o CESOUS (50CL) o GOTZ (50CL) o MARINIER (50CL) o ROKKUS (50CL) o SOUMEON (50CL) o SYMOYE (Mesdames Groovary) ‍❤️‍ 50CL lutte pour rendre la fête plus safe ! Les règles d’or à suivre sous peine d’exclusion immédiate : 1️⃣ Je n’ai aucun comportement ou propos discriminatoire, tels que les remarques liées à l’origine sociale, la race sociale, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, au handicap, à l’âge, l’apparence physique ou vestimentaire. 2️⃣ Si j’ai un crush, je vérifie sa disponibilité, sa lucidité face à l’alcool ou la drogue, puis je demande le consentement en laissant de l’espace, sans mettre de pression, j’écoute et je respecte la réponse. 3️⃣ Je respecte l’espace personnel des personnes présentes : je ne touche pas leur corps, vêtements, accessoires, cheveux, sans avoir été invité à le faire, même si ce n’est que pour danser. Toute personne victime ou témoin de comportements déplacés est prié d’en informer immédiatement la sécurité à l’entrée, et/ou le staff dédié et facilement reconnaissable, et/ou les barmen. Panic Room 101 Rue Amelot 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/660202498604715 https://www.facebook.com/events/660202498604715

