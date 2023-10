Sophro Balade à Thézac Bistrot Associatif de Thézac Thézac, 15 octobre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

Parcours d’environ 3km en 2 heures, avec un faible dénivelé, ponctué de pauses afin d’apprécier l’environnement au travers de tous nos sens.

Prévoir des chaussures de marche, de l’eau , une casquette et un vêtement adapté à la météo..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Bistrot Associatif de Thézac Le Bourg

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Route of approximately 3km in 2 hours, with a slight difference in altitude, punctuated by breaks in order to appreciate the environment through all our senses.

Bring walking shoes, water, a cap and clothing suitable for the weather.

Recorrido de 2 horas, de unos 3 km, con un desnivel suave, salpicado de descansos que le permitirán apreciar el entorno con todos los sentidos.

Lleve calzado para caminar, agua, gorra y ropa adecuada para el clima.

Eine Strecke von ca. 3 km in 2 Stunden, mit einem geringen Höhenunterschied, unterbrochen von Pausen, um die Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Bitte bringen Sie Wanderschuhe, Wasser , eine Mütze und wetterangepasste Kleidung mit.

