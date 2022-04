Bistrot-Archéo Cubzac-les-Ponts, 22 mai 2022, Cubzac-les-Ponts.

Bistrot-Archéo Café du Tim’Marine 12 Avenue de Paris Cubzac-les-Ponts

2022-05-22 14:30:00 – 2022-05-22 Café du Tim’Marine 12 Avenue de Paris

Cubzac-les-Ponts Gironde Cubzac-les-Ponts

EUR Discussions autour de la Préhistoire ancienne de Gironde par Michel Lenoir, préhistorien, chercheur CNRS honoraire.

Cette présentation concerne la Préhistoire ancienne en Gironde, notamment bien connue dans la région de Bourg sur Gironde grâce aux découvertes anciennes de François Daleau.

Bien que moins riche que le Périgord en grandes découvertes préhistoriques, la Gironde, le plus vaste département de France, révèle une occupation préhistorique représentée dans des gisements de plein air et dans des grottes et abris.

