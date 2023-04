Exposition photos : Roumanie rurale Bistro-resto L’Atypik Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition photos : Roumanie rurale Bistro-resto L’Atypik, 12 mai 2023, Rennes. Exposition photos : Roumanie rurale 12 – 30 mai Bistro-resto L’Atypik Solidarité 35 Roumanie et le bistro-resto L’Atypik s’unissent pour présenter une exposition photos sur le monde rural en Roumanie proposée par les photographes roumains Alexandra Contiu et Tudor Troanca.

Vous êtes invités à venir admirer cette exposition autour d’un verre ou d’un bon plat servi par l’Atypik du 12 au 30 mai 2023. Le vernissage aura lieu le vendredi 12 mai à 18h avec la participation en visio des photographes pour leur poser des questions sur leurs œuvres ainsi qu’une chanteuse roumaine qui donnera l’ambiance musicale de la soirée. Horaires d’ouverture de l’Atypik, 6 Bd Laennec à Rennes :

Lundi & mardi : 11:00 – 15:00

Jeudi & vendredi : 11:00 – 15:00 & 17:00 – 01:00

Samedi et dimanche : 18:00 – 01:00

Site internet organisateur : solidarite35roumanie.fr/

Site internet du lieu de l’évènement : http://latypik.fr/ Bistro-resto L’Atypik 6 Boulevard laennec, 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://latypik.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00

2023-05-30T11:00:00+02:00 – 2023-05-30T15:00:00+02:00 exposition Roumanie S35R – Tudor Troanca

