Festi’Bulles Bistr’O Larris La Neuville-aux-Larris, 20 octobre 2023, La Neuville-aux-Larris.

La Neuville-aux-Larris,Marne

Le Bistr’O vous attend nombreux pour célébrer le Champagne Day ! Venez diner et déguster des champagnes et vins de petits producteurs sous une ambiance musicale.

***Réservation conseillée***.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Bistr’O Larris

La Neuville-aux-Larris 51480 Marne Grand Est



Le Bistr?O awaits you to celebrate Champagne Day! Come dine and taste champagnes and wines from small producers in a musical setting.

***Reservations recommended***

El Bistró le espera para celebrar el Día del Champán Venga a cenar y a degustar champanes y vinos de pequeños productores en un ambiente musical.

***Se recomienda reservar***

Das Bistr?O erwartet Sie zahlreich, um den Champagne Day zu feiern! Kommen Sie zum Abendessen und probieren Sie Champagner und Weine von kleinen Produzenten bei musikalischer Untermalung.

***Reservierung empfohlen***

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne