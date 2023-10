BRIXI ELYSSE BISTRO DU COURS Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes BRIXI ELYSSE BISTRO DU COURS Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. BRIXI ELYSSE Vendredi 24 novembre, 22h00 BISTRO DU COURS Le tonton des soirées Nantaises est prêt à vous faire groover jusqu’au bout de la nuit. Hip-Hop, disco, new disco, house… BISTRO DU COURS 13 rue des Halles, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.bistroducours.fr/ https://www.facebook.com/bdc.nantes;https://www.instagram.com/bdcnantes/ Le Bistro du Cours, restaurant bar situé au centre-ville de Nantes, sur le Cours des 50 otages, est ouvert tous les jours même le dimanche ! La cuisine est réalisée à base de produits frais, avec service continu, toute la journée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

